Вода и деньги: Госкомцен Крыма обвинили в халатности

Управляющие компании Крыма должны разобраться с тарифами на воду в течение ближайших 4 недель. Такое поручение глава РК Сергей Аксенов дал по итогам выездного приема граждан в Нижнегорском районе.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 сентября в Крыму начал действовать льготный тариф на питьевую воду и водоотведение: стоимость оплаты не должна превышать 35 рублей за кубический метр (с учетом НДС). Компенсацию разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен взял на себя бюджет республики. Тариф вводился с целью ограничить рост на воду, но на деле привел к обратному эффекту: в ряде населенных пунктов плату за воду подняли до максимально допустимой, увеличив тем самым нагрузку на население.

«Исходя из сложившейся во всех муниципальных образованиях ситуации, уже до 22 января следующего года все без исключения управляющие компании должны выйти на новую тарифную линейку, разобравшись, наконец, с теми ценами, которые установлены сейчас, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Соответственно, жду от чиновников всю необходимую документацию с подписями каждого главы поселкового совета, главы администрации, а также подписями министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма. К сожалению, на сегодняшний день ситуация такая, что комитет зачастую халатно относился к данной проблеме».

Кроме того, до 1 февраля должен быть сформирован план очередности подготовки проектно-сметной документации по газификации на территории Крыма. «Безусловно, исправить ситуацию сразу везде мы не сможем, однако уверен, что постепенно данная проблема будет снята с повестки дня», – отметил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.12.17

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