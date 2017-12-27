Бурная фантазия может отравить крымчанина в тюрьму

Житель Керчи обратился в полицию с заявлением об ограблении, чтобы спасти своего товарища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам 33-летнемего ранее судимого керчанина, вечером на одной из улиц города неизвестный избил его, а после забрал у него куртку, документы удостоверяющие личность, мобильный телефон и деньги. Ущерб он оценил в сумму свыше 18 тысяч рублей.

Однако полицейские установили: мужчина сообщил выдуманную историю, чтобы спасти от ответственности своего друга, который ударил его ножом в затылок. На самом деле крымчанин не смог самостоятельно остановить кровотечение, ему пришлось обратиться за медицинской помощью и сообщить информацию о происшествии в полицию.

В совершении ложного доноса молодой человек раскаялся и вину признал. Однако за введение в заблуждение полиции ему может грозить штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 27.12.17

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