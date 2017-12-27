В Крыму игорному бизнесу повысили налоги

Госсовет Крыма принял в двух чтениях закон о повышении налоговых ставок для игорного бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ не только увеличивает вдвое действующие ставки, делая их максимальными, но и предусматривает введение новых налогов.

Как утверждается в пояснительной записке, законопроект разработали для увеличения налоговых доходов бюджета.

Таким образом, теперь ставка за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы составит 250 тысяч рублей, за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы – 14 тысяч рублей.

Среди новых налогов: ставка за один игровой стол – 250 тысяч рублей, за один игровой автомат – 15 тысяч рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы – 3 миллиона рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.12.17

После воссоединения Крыма с РФ в Азовское море возвращаются осетр и севрюга. / Бурная фантазия может отравить крымчанина в тюрьму. / В Крыму создадут два реабилитационных центра для инвалидов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»