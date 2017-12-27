ФАС не дала заключить контракт на содержание крымских дорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала внести изменения в конкурс на определение подрядчика по содержанию автомобильных дорог Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобой в ФАС по данному конкурсу обратились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Закупку организовало ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Согласно конкурсу на содержание более 6 тысяч километров дорог на период до 31 мая следующего года предлагалось выделить 998 млн рублей.

По техническому заданию, исполнитель должен был следить за содержанием дорог зимой, в том числе заниматься распределением противогололедных материалов, проводить ремонтные работы, следить за лесопосадками, расположенными вдоль обочин, а также заниматься содержанием мостовых сооружений.

Однако все вышеперечисленные требования, по мнению специалистов ФАС и активистов ОНФ, нарушают закон о контрактной системе и содержат признаки состава административного нарушения: все указанные в конкурсе дороги находятся в разных частях полуострова, что увеличивает стоимость работ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.12.17

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