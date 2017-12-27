«В лесу родился секвойядендрон…» В НБС появилось главное новогоднее дерево (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду (НБС) сегодня украшали главное новогоднее дерево.

Как уже сообщало РИА «Новый День», в НБС существует многолетняя традиция наряжать под Новый год не ёлку, а какого-нибудь другого представителя хвойных или экзотические растения. К примеру, в прошлом году роль новогоднего дерева выполняла пихта. На этот раз выбрали 40-летний секвойядендрон или мамонтово дерево, которое растет возле входа в сад.

Чтобы украсить 11-ти метрового гиганта в НБС в середине декабря объявили детский конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками.

«Современные ёлки всё чаще украшаются в духе минимализма – стильно, но однообразно. Шары или банты, как правило, в одной цветовой гамме, зачастую заменяют любые другие игрушки. Это не плохо, но, на наш взгляд, таким ёлочкам всё же не хватает очарования и индивидуальности, от них не ждёшь новогодних чудес. Мы захотели украсить сейквойядендрон по давним традициям, самыми разными игрушками – уютными, волшебными», – рассказал директор НБС Юрий Плугатарь.

В течение двух недель в Никитский сад поступило 280 авторских детских игрушек, выполненных из самых разнообразных материалов и в различных техниках.

«В проекте приняли участие 18 школ Большой Ялты, 3 детских сада, 7 центров и кружков детского творчества – всего 278 человек», – отметили в пресс-службе НБС, добавив, что наряжать секвойядендрон начали в 9 утра, а закончили в полдень: новогодние украшения водружались на дерево при помощи подъёмного крана с люлькой.

По итогам конкурса 20 юных мастеров-конструкторов-дизайнеров, чьи игрушки признаны самыми-самыми, получат разовый пропуск на 3 персоны во все парки Никитского ботанического сада, который действителен до конца марта. Кроме того, в пресс-службе НБС уточнили, что число обладателей пропуска может быть увеличено: в настоящее время идет активное обсуждение этого вопроса.

Фото: НБС

Ялта, Галия Шакирова

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