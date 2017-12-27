В Донбассе начался обмен пленными

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса начали обмен пленными.

Как уже сообщал «Новый День», Украина должна освободить 306 человек, самопровозглашенные республики – 74. Акция должна была начаться на КПП «Майорское» в 14:00 по московскому времени, но потом перенесли на 1 час. Украинская сторона объясняла задержку тем, что часть выходцев из Донбасса не захотела возвращаться на родину – люди писали соответствующие заявления, на что потребовалось время.

В ДНР и ЛНР считают, что Киев специально затягивает процесс.

Перед началом акции исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании выдаваемых Украине военнопленных.

Майорск, (Новый День, Платон Ефимчук

Майорск. Другие новости 27.12.17

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