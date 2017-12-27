Президент-кондитер, кот-дипломат: в МИД Украины взяли на работу существо с улицы

Сотрудники украинского внешнеполитического ведомства решили стать ближе к коллегам из Великобритании и Франции и «приняли» на работу кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новом статусе серого мышелова написал на своей странице в социальной сети директор политического департамента украинского министерства иностранных дел Алексей Макеев.

«Только что назначили нового посла, и он уже на посту в МИД Украины. Знакомьтесь – Амбассадор. Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и содействовать выходу украинского молока на мировые рынки. Безвозмездно!» – сообщил дипломат.

Не исключено, что на этот шаг сотрудников министерства «вдохновило» официальное трудоустройство двух кошек в МИД Франции, которое состоялось 19 декабря. Мурлык взяли на работу после того, как в здании министерства, расположенном на набережной Кэ д'Орсе в Париже завелись крысы.

В британском внешнеполитическом ведомстве в должности главного мышелова работает бывший кот-бомж – Палмерстон.

О новом «сотруднике» украинского МИД известно, что он сам пришел к зданию министерства на Михайловской площади и попался на глаза главе МИДа Павлу Климкину, выложившему фото кота на своей странице в соцсети. Пользователи предложили министру забрать животное в качестве талисмана или даже вахтера.

При этом некоторые пользователи соцсетей предлагают назначить Амбассадора на место Климкина.

Другие обратили внимание на интерьер, в котором приходится работать новому сотруднику внешнеполитического ведомства: «Задрипанный стул и видавший виды стол. Лицо украинского МИД».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 27.12.17

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