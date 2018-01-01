Первый пошел: крымчане увидят «праздничный» звездный дождь

Во время новогодних каникул крымчане смогут полюбоваться самым первым в году «праздничным», звездопадом, тем более, что крымские синоптики обещают теплую погоду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно с 28-го декабря по 8-е января Земля пересекает метеорный поток Квадрантиды с радиантом в созвездии Волопаса. Пик приходится в ночь с 3-его на 4-е января, когда в течение часа на небосводе могут появляться до 200 «падающих» звезд.

Этот поток был открыт в 1825 году. В отличие от большинства звездных дождей, которые возникают из комет, Квадрантиды происходят от астероида 2003 EH1. Они также известны своими болидами – более крупными взрывами света и цвета, которые могут сохраняться дольше, чем в среднем метеоритная полоска. Это связано с тем, что болиды происходят из более крупных частиц метеоров.

Как рассказали РИА «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, лететь метеоры будут с северной стороны неба, из района созвездия Большой Медведицы.

«На самом деле ориентироваться на это не стоит. Все метеорные потоки занимают собой все небо. В районе Большой Медведицы начало звездопада. И там метеоры будут короче и слабее», – уточнили астрономы, добавив, что в этот раз пик потока придется на убывающую Луну, но еще достаточно яркую, поэтому наблюдать его лучше всего с вечера, как только стемнеет, пока Луна не поднялась над горизонтом.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 01.01.18

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