Министр финансов Крыма опровергла превращение СЭЗ Крыма в оффшорную зону

Свободная экономическая зона (СЭЗ) Крыма работает с положительным эффектом и предоставленные бизнесменам льготы покрываются за счет роста поступлений в бюджет. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как уже сообщал «Новый День», докладывая на заседании экономического совета при председателе Госсовета Крыма, руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачев сообщил, что СЭЗ постепенно превращается в оффшорную зону. Причиной для руководителя УФНС сделать такое заявление послужило минимальное количество вложенных средств предпринимателей в бюджет. По данным Наздрачева, на октябрь поступления в бюджет были всего от 7% участников СЭЗ.

«Я не могу сказать, что у нас оффшор. Нет, у нас свободная экономическая зона, которая развивается и дает дополнительные поступления в бюджет», – сообщила Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным министра, поступления от участников СЭЗ за девять месяцев составили более 6 миллиардов рублей. Что на 18% больше, чем в прошлом году.

Всего было заявлено более 110 миллиардов рублей инвестиций, фактически инвестировано за 9 месяцев – 30 миллиардов рублей. Создано более 19 тысяч рабочих мест.

По словам Кивико далеко не все инвестиционные проекты получают положительные заключения от министерства финансов республики. Из рассмотренных в 2017 году проектов, 173 проекта получили отрицательные заключения, 152 – положительные. Как пояснила министр, отрицательные заключения даются министерством финансов, когда сумма заявленных инвестиций ничем не подтверждена.

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