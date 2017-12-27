На Украине готовятся к массовым чисткам – врагом народа может стать любой

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллаборационизм определяется как сотрудничество с врагом, содействие при развертывании вооруженного конфликта.

Под действие закона попадут не только те, кого заподозрят в подрывной деятельности или поддержки оккупации и аннексии территорий Украины, но и те, чьи действия приводят к истощению украинской экономики, кто унижает украинский язык и культуру, фальсифицирует историю или формирует искаженную информационную картину мира.

Кроме того, под сотрудничеством с врагом подразумевается организация митингов и пикетов; публикация, в том числе и в соцсетях, любых призывов в пользу агрессора; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.

По сути, «врагом» народа может быть признан любой украинец, недовольный политикой действующего правительства.

Заниматься неблагонадежными гражданами будет специально созданная президентом комиссия. В нее войдут 50 человек, получивших одобрение СБУ и Службы внешней разведки. Им дадут широкие полномочия, а так же охрану и зарплату.

Попасть в поле зрения комиссии рискует каждый – для этого не обязательно заниматься публичной деятельностью, достаточно будет заявления любого гражданина страны, которому тот или иной человек просто покажется подозрительным.

Фамилии неблагонадежных будут публиковать на сайте президента Украины. Таким людям будет запрещено занимать госдолжности, иметь доступ к гостайне, получать разрешение на оружие, быть военнослужащим или судьей. В дальнейшем список ограничений планируется расширить.

Эксперты уже заявили, что закон нарушает Конституцию страны и права человека.

«99% таких дел построены на чистосердечном признании человека, которое получили явно под давлением. Потому что иначе доказать вину человека невозможно, – цитируют «Вести – Украина» адвоката Ростислава Кравца. – Если у нас проголосуют за подобный закон, то получится как с декоммунизацией, где за цитаты Ленина студентов начнут наказывать. Это как «тройки» в 30-е годы или комиссия по морали».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.12.17

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