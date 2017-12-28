Украина готовит против России масштабную провокацию

Украина готовит против России масштабную диверсию. Об этом в соцсетях сообщил активист киевского антимайдана Юрий Кот, ссылаясь на свои источники в штабе ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 июля 2014 года над Донбассом был сбить Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. По словам Кота, сейчас собираются использовать аналогичный сценарий.

«Военно-политическое руководство Украины, его западные союзники и командование воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины планируют провокацию, аналогичную уничтожению малазийского Боинга (рейс MH-17), – написал он в Facebook. – В районе Благовещенка – Миллерово, на удалении 15 км от границы с РФ, проходит авиационный коридор гражданской авиации (обозначен синим цветом на первой фотографии).

Замысел: ЗРБР БУК-М1 (состав 2 СОУ 9А310М1 и 1 ПЗУ 9А316) со стартовой позиции вблизи границы с РФ сбивают гражданский лайнер в вышеобозначенном коридоре, с целью втянуть РФ в военный конфликт. ТТХ ЗРК позволяет обнаруживать цель каждой СОУ 9А310 М1 в секторе 120°, поэтому использование станции разведки кругового обзора 9С18 не потребуется. Особая опасность состоит в том, что огонь возможно вести с использованием ТОВ (телевизионного оптического визира), не используя высокочастотное излучение.

Рассчитывают на то, что такие действия вынудят Россию атаковать данные позиции, после чего РФ обвинят в преднамеренной провокации, с целью захвата Украины, после того как начнется вооруженный конфликт. В том случае, если война не начнется, СМИ Запада начнут компанию по дескридитации республик и политического руководства РФ, а особенно президента РФ в глазах российской общественности.

Диверсия планируется ближайшее время... Предупреждён – вооружён».

Комментируя сообщение Кота, пользователи соцсетей разделились на две группы: одни считают, что Киев на подобное не решится, другие – что от действующего украинского режима можно ожидать, чего угодно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.12.17

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