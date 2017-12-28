Крым опять «дорожает» : ФАС разрешила повысить тарифы и сборы в аэропорту Симферополя в разы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила повышать максимальные тарифы и сборы в международном аэропорту «Симферополь» после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса и до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», комплекс планируется открыть в 2018 году, он сможет принимать до 3 тысяч 650 человек в час или 6,5 млн в год (пока наибольшее число пассажиров зафиксировано на уровне 5,2 млн человек – в 2016 году). В новый терминал, предусматривающий в числе прочего и международную зону, планируется вложить 32 млрд рублей инвестиций. Вернуть их собираются за счет постепенного повышения аэропортовых тарифов. Например, сбор за взлет-посадку к 2021 году вырастет почти в два раза – с 398 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 652 рублей.

«Утвердить для ООО «Международный аэропорт Симферополь» предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан РФ, пользующихся услугами в аэропорту Симферополь, а также за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов на долгосрочный период, – говорится в приказе ФАС. – Долгосрочные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов, утверждаемые настоящим приказом, подлежат применению после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в аэропорту Симферополь».

Сразу после ввода комплекса максимальный размер сбора за взлёт и посадку поднимется до 529 рублей за тонну максимальной взлётной массы, тариф на обслуживание вырастет на 90% – до 391 рубля за одного пассажира с перспективой роста к 2021 году до 647 рублей, то есть более чем в 3 раза от действующего. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для внутренних линий увеличится в течение 4 лет в 2 раза – со 160 рублей до 343 рублей за каждого пассажира.

В аэропорту «Симферополь» заявляют, что рост аэропортовских тарифов и сборов не должен повлечь значительное увеличение стоимости билетов, так как их доля не превышает 10% в себестоимости проездного документа. Однако практика показывает обратное: например, при полетах в Крым для перевозчиков действует нулевая ставка НДС. По идее, это должно снижать стоимость билетов процентов на 10, но сегодня Крым остается для пассажиров одним из самых дорогих внутренних направлений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.12.17

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