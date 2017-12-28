В «собачий» год в Симферополе спроектируют приют для четвероногих

До конца 2019 года в Симферополе построятся приют для бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главы Крыма Сергей Аксенов отметил, что на полуострове проблема бездомных животных стоит очень остро, а жалобы на стаи бродячих собак поступают практически из всех регионов республики.

«В Крыму проблема большая, много животных и жалоб очень много поступает от родителей, что дети рискуют быть покусанными, возвращаясь из школ. Проектные работы будут выполнены в 2018 году, само строительство приюта в 2019 году», – сообщил Аксенов.

Он отметил, что строительство приюта будет вестись за счет государственных средств, а бизнес в такие проекты деньги вкладывать не спешит. «Бизнес вкладывает, когда он видит возврат своих инвестиций и получение прибыли. В остальном такие проекты им не интересны, но с точки зрения социальной нагрузки, если кто-то будет реализовывать какой-то проект и захочет помочь городу, то только приветствовать буду. Крупным инвесторам будем предлагать поучаствовать», – заключил глава республики и добавил, что в Крыму необходимо навести порядок, как по линии стерилизации, так и по отлову четвероногих.

Отметим, у самого главы Крыма дома живут собака и кот: «Оба боевые», – сообщил Сергей Аксенов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.12.17

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