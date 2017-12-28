В Крыму требуют запретить обжалование результатов торгов по ФЦП

Правительство Крыма намерено добиться запрета на оспаривание результатов торгов по мероприятиям, запланированным ФЦП. Как передает корреспондент РИА «Новый День», табу предусмотрено для тех, кто сам не участвует в конкурсах, но жалуется на их итоги.

Как утверждает глава Крыма Сергей Аксенов, это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы защитить план выполнения федеральной целевой программы от срыва. По данным главы, Крым не смог освоить более 5 миллиардов рублей. В том числе из-за жалоб некоего «представителя Общероссийского народного фронта», который сам не участвовал в конкурсах, но активно оспаривал их результаты через многочисленные жалобы. По словам Аксенова, этого человека используют как «торпеду» для срыва торгов.

Работой над внесением изменений в федеральное законодательство займется министерство экономического развития России по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

«Чтобы можно было исключить из норм закона те моменты, которые связаны с обращением граждан или юридических лиц, не принимавших участия в конкурсных процедурах. Даже допусков на выполнение определенных работ не имеют», – заявил Аксенов.

Он подверг критике нынешнюю редакцию федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», назвав его «якорем для всех регионов Российской Федерации».

Вместе с тем, Аксенов признал, что невыполнение запланированных на этот год мероприятий ФЦП может быть вызвано в том числе и субъективными причинами. К примеру, некачественной работой чиновников. Он рассказал о служебных расследованиях и анонсировал «выводы по должностным лицам» по итогам доклада курирующего это направление вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, улетевшего в Москву на совещание под руководством Дмитрия Козака.

Еще одной проблемой стала некачественная техническая документация: глава РК усомнился в профпригодности местных экспертов, зачастую дающих положительную оценку проектам, в то время как она не соответствует принятым нормам и критериям.

Глава Крыма также прокомментировал возможность продления срока по реализации мероприятий ФЦП, подчеркнув, что финансирование программы увеличивать не стоит.

«Такой вопрос обсуждался с точки зрения того, возможно ли выполнить все объемы программы, которые были запланированы в 2014 году, в срок до 2020 года. Не нужно ли ее растянуть. Чтобы мы не занимались самопиаром и рассказывали как «пятилетку» за два года выполним. И трезво исходили из наших возможностей», – заявил Аксенов.

По его словам, зачастую возникают ситуации и с безответственным подходом подрядчиков к работе. В качестве примера глава Крыма привел случай, когда при проектных работах специалисты на место детского сада поместили сауну с бассейном.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.12.17

В «собачий» год в Симферополе спроектируют приют для четвероногих. / Обмен по-порошенковски: одни пленники вернулись без документов, других не отдали вообще. / Министру строительства Крыма собираются вправить мозги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»