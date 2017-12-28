Зацвели: в Никитском ботаническом саду распустились подснежники

За 4 дня до новогодней ночи в Никитском ботаническом саду зацвели подснежники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока самые ранние цветы распустились в отдаленных уголках сада.

«Зацвели! Не стали дожидаться новогодней ночи. Подснежники распускаются прямо над опавшими осенними листьями», – написала на своей странице в соцсети сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Как рассказала биолог РИА «Новый День», в НБС зацвел подснежник складчатый – типичный представитель крымской флоры, поэтому его очень много в саду.

«Один подснежники цветет несколько дней. Если погода будет такая же теплая, то цветение продлится не только в новогодние каникулы. Вполне возможно, что к концу января появятся целые поляны с распустившимися подснежниками», – прогнозирует Зыкова.

Фото Веры Зыковой

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