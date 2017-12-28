Банки в Крыму раздражают туристов и мешают бизнесу

Дороговизна банковских услуг в Крыму негативно отражается на ведении бизнеса и раздражает туристов. По данным главы республики Сергея Аксенова, до 30% банковских продуктов в Крыму значительно дороже, чем на материковой части России.

«Ситуация неприемлемая. Неудобно и для людей, и с точки зрения инвестиционного климата», – заявил премьер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма признал, что на эту ситуацию повлиять лично не может. Большинство банков и крупных финансовых компаний – частные, имеют активы за рубежом, и работать в республике отказываются из-за санкций. И насильно работать в Крыму их не заставить. В основном, все банковские услуги на полуострове оказывают лишь две организации.

«С точки зрения экономики не хочется никого подставлять. Тех, кто имеет крупный бизнес, и понимает, что вхождение в Крым грозит потерей активов в разы больше того, что они вложат в республику. А с другой стороны – как компаниям не работать на своей территории, в своей стране? С политической точки зрения это абсолютная глупость», – считает Аксенов.

Тем не менее, глава Крыма пообещал «найти баланс» и нормализовать ситуацию с банками в республике. Для этого из Крыма в правительство России направили разработанные предложения, в реализации которых может поспособствовать вице-премьер Дмитрий Козак.

«Оценка банковских продуктов на материковой части России нами уже проведена. Понимаем, что необходимо сделать. Ведем переговоры с точки зрения докапитализации конкретных банков. То есть, по сути, в режиме ручного управления ищем модель, которая бы всех удовлетворила», – рассказал Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», глава крупнейшего в России банка Герман Греф неоднократно высказывался на тему возможности открытия отделений «Сбербанка» в республике. По его словам, это приведет к финансовой катастрофе, все проблемы от которой испытают жители материковой части России. Грефа не раз критиковали за его позицию, в особенности крымчане, но, по его мнению, люди, которые поднимают эту тему, – «спекулянты», «которые совершенно не понимают, что лежит на кону, или они умышленно эту тему раздувают».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.12.17

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