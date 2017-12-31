Дед Мороз есть! Доказательство РИА «Новый День» (ФОТО)

Дед Мороз на самом деле существует. В этом убедились корреспонденты РИА «Новый День» .

Написав главному зимнему волшебнику в Великий Устюг с просьбой поздравить наших читателей с Новым годом, на ответ особо не надеялись. Но Дед Мороз ответил, поздравил и даже пригласил в гости.

Как уже сообщал «Новый День», откуда взялся Дед Мороз и сколько ему лет, доподлинно неизвестно. По всей вероятности, это некий собирательный образ языческих божеств и христианского святого Николая Чудотворца. В древних народных сказках зимний бог назывался Морозко. А в 1840 году были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Морозом Ивановичем.

В 80-е годы XIX века в зажиточных домах появилась традиция, по примеру европейских стран, приглашать на детские рождественские праздники Рождественского (Святочного) Деда. Он приносил подарки, чтобы вознаградить детей за хорошее поведение и успехи в течение года. А в 1910 году его стали изображать на рождественских открытках, и Дед Мороз постепенно «завоевал» всю Россию. Еще через 89 лет у него появился свой дом – в Великом Устюге. Именно сюда приходят письма от детей и взрослых со всей России. За 15 лет Дед Мороз получил около 3 миллионов 200 тысяч посланий. Из Великого Устюга главный новогодний волшебник начинает все свои путешествия по стране, открывая главные елки страны и привозя подарки детям в самых отдаленных уголках России. В 2007-м году живой символ Нового года отметился даже на Эльбрусе, совершив восхождение на самую высокую точку Европы – 5 тысяч 642 метра.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 31.12.17

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