«Кого осудят, кого казнят…» Глава Крыма рассказал о своей отставке

Слухи о скором снятии с должности главы Крыма Сергея Аксенова беспочвенны. Об этом заявил сам Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

«Оценку мне может дать президент или крымчане – по итогу. Вот и вся ситуация. Самая популярная тема – начиная со всех королевских дворов, – какая отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма уверен, что на своей должности он будет работать , «пока есть воля президента и крымчане доверяют». При этом он предположил, что есть некие «деятели», которые с нетерпением ждут его ухода с должности. Среди них могут быть как бывшие чиновники-коррупционеры, так и еще работающие, но опасающиеся раскрытия созданных коррупционных схем.

Свою работу Аксенов назвал невероятно сложной: «У меня такая адская работа, ну так, по большому счету, знаете, никому не пожелаю. Сегодня работаем исключительно для того, чтобы просто репутацию поддержать, и в общем, чтобы те изменения, которые крымчанам были обещаны в период возвращения Крыма на историческую родину, состоялись», – сказал глава Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.12.17

Банки в Крыму раздражают туристов и мешают бизнесу. / Пьяные военные арестовали жителя Луганской области за отказ петь «Ще не вмерла Україна». / Путин поручил дать Крыму 4,5 миллиарда рублей – на нормальные дороги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»