Новый пассажирский терминал аэропорта «Симферополь» предстал в окончательном внешнем облике (ФОТО)

Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Симферополь» приобрел свой окончательный внешний вид. Строители на 100% завершили работы по внешней облицовке или «замкнули тепловой контур здания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внешний фасад здания пассажирского терминала выполнен из более 6,5 тыс соединительных элементов. Главный материал – алюминий, под цвет которого частично тонированы 8 тыс оконных стеклопакетов, чтобы контур волны повторялся не только в форме, но и в освещении здания.

«Около 7,5 тыс алюминиевых кассет облицовывают 136 криволинейных колонн, и чтобы выглядеть идентично стеклопакеты покрыты специальной керамической краской, – отметил гендиректор компании-подрядчика «Аконс Про» Игорь Набойченко. – Кровля здания в 30 тыс кв м также повторяет контур волны и содержит элементы естественного освещения».

Отделочные работы внутри нового терминала выполнены на 84%, инженерные сети здания готовы на 74%, работы по устройству внешних сетей выполнены на 93%.

«Идет параллельный процесс доведения до логического завершения всех элементов, которые обеспечивают жизнедеятельность здания, аэродромной и аэровокзальной технологии», –уточнил Набойченко.

Особая гордость подрядчиков – уникальная система обработки багажа. По словам замдиректора аэропорта «Симферополь» Игоря Лаптева, это первая отечественная система, пришедшая на смену зарубежным аналогам.

«Мы стали первым аэропортом в стране, который эту систему внедрил», – подчеркнул Лаптев.

Система позволяет обрабатывать в час 4,8 тыс единиц багажа, отправляющегося по 25 маршрутам. Но главная ее уникальность – трехступенчатая система безопасности, которая отсеивать сомнительные с точки зрения наличия взрывчатых веществ и металлических предметов чемоданы и сумки. В целом в летний час пик новый терминал готов обслужить 3 тыс 650 пассажиров и 6,5 млн человек в год.

«При необходимости новый терминал примет и 10 млн человек в год, – заверил после осмотра здания министр транспорта РФ Максим Соколов. – Это будут очень достойные ворота всего Крымского полуострова. Уверен, что буквально через 3-4 месяца мы встретимся здесь на открытии терминала».

Строители уверяют, что готовы сдать объект к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Новому терминалу уже присвоен адрес «площадь Воссоединения – 1». Но на вопрос, кто из первых лиц будет открывать терминал, министр отвечать не стал.

«Это объект, которым мы все будем гордиться – красивый, просторный и внешне, и внутри. Безусловно, он станет украшением транспортной системы и будет самым большим, после московских «Домодедово» и «Шереметьево», – считает Соколов.

Ежедневно на строительной площадке трудятся свыше 3 тыс человек. Специалисты разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Екатеринбурга соседствуют в строительных вагончиках с мастерами из ближнего зарубежья, и шутят, что трижды попытавшись соорудить криволинейный терминал у себя на родине, корейские архитекторы подсунули его русским, и именно на русской крымской земле проект удался.

Напомним, введение в строй нового пассажирского терминала международного аэропорта «Симферополь» намечено на весну 2018 года. Для строительства привлечено 32 млрд руб инвестиций и 13 млрд руб бюджетных средств по ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Здание в 78 тысяч кв м потребовало 30 тыс тонн строительных материалов. В пассажирском терминале предусмотрены 4 галереи и 8 телетрапов.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 29.12.17

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