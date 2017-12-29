Украина ввела пошлины на строительный прокат из России

Украина ввела пошлины на импорт арматуры и катанки из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в демпинге РФ обвинила компания «ArcelorMittal Кривой Рог». Межведомственная комиссия Украины по международной торговле пришла к выводу, что в течение 2014 – 2016 годов из-за низкой стоимости российской продукции сократились объемы производства и упала загрузка производственных мощностей на внутреннем рынке Украины. Поэтому решено ввести пошлины на арматуру и катанку российского производства в размере 15,21% сроком на 5 лет. Крупнейшим российским поставщиком строительного проката является Evraz, отмечает РБК. Компания за 9 месяцев текущего года произвела 2,9 млн тонн данной продукции, однако поставки арматуры и катанки на Украину были незначительными: около 30 тысяч тонн или всего 1% от общего объема производства.

Отметим, что Украина сама наказана за демпинг: в октябре Евразийская экономическая комиссия ввела на 5 лет пошлины в размере 37,89% на импорт из Украины уголков, используемых в строительстве.

Киев, Платон Ефимчук

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