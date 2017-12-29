Центробанк отозвал лицензию еще у одного банка, работавшего в Крыму

Банк России отозвал лицензию у банка «Северный Кредит».

«Установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», – говорится в официальном сообщении Центробанка.

Отмечается, что действия руководства банка были направлены на крупномасштабный вывод активов, что и привело к краху финансового учреждения.

Так, за январь-сентябрь 2017 года «Северный кредит» увеличил чистый убыток в 1,8 раза – до 97 млн рублей, а собственные средства сократились на 11% с 941,5 млн до 849 млн рублей. В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками. С 25 декабря организация полностью прекратила финансовые операции.

Кроме того, «Северный кредит», по информации Центробанка, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – в частности, не представлял информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Полученные в ходе проверки материалы переданы в правоохранительные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму «Северный кредит» появился весной 2014 года: филиала в Симферополе открылся 22 мая. Потом появились отделения в Севастополе и Евпатории. На полуострове было установлено 115 банкоматов.

Банк являлся участником системы страхования вкладов, поэтому все клиенты получат свои деньги в переделах, предусмотренных законодательством.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 29.12.17

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