Жительницу Киева обвинили в сепаратизме за поездку в Геленджик

Жительницу Киева уволили за поездку к родственникам в Россию: женщину обвинили в подрыве авторитета компании и сепаратизме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», киевлянка занималась сетевым маркетингом, в интересе к политике и общественной активности замечена не была. Минувшим летом она вместе с матерью гостила у родственников в Геленджик, а, вернувшись, выложила «горно-пляжные» фотографии в Instagram.

Вскоре после этого начальник вызвал ее на ковер, и заявил, что посещение оккупированного Крыма подрывает авторитет фирмы. Сотрудница ответила, что Геленджик находится на Кавказе, и к Крыму никакого отношения не имеет.

Заглянув в Интернет, начальник понял, что выставил себя дураком, а начальники очень не любят выставлять себя дураками. Поэтому женщине тут же заявили, что посещение российских курортов на Кавказе тоже подрывает авторитет фирмы, и за такое непременно следует наказать, – рассказывает украинский журналист Андрей Манчук, описавший эту историю соцсетях. – Выслушав новые обвинения, она сказала, что ездит в Геленджик каждый год, и это никогда не вызывало проблем; что поездки в Россию никем не запрещены; что вон тот и вот этот сотрудники тоже недавно были в РФ – но не у родни, а по делам, и не на море, а прямо в самой Москве; что, в конце концов, фирма активно работает в официально запрещенном в Украине «ВКонтакте», который признан опасной преступной террористической сетью – и на ее авторитете это никак не сказалось. После чего ее, разумеется, сразу уволили».

На сегодняшний день женщина нашла новую работу, но бывшие коллеги написали в цеховом паблике, что ее выгнали с работы за поддержку сепаратизма. Правда, новый работодатель знает географию лучше предыдущего и Крым от Кавказа отличает, поэтому женщина продолжает работать на новом месте.

«Этот случай нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим – сейчас случается трэшак и почище, – отмечает Манчук. – Я пишу о нем только потому, что на данном примере можно хорошо проследить логику становления тоталитарного общества – когда цистерны пропагандистского дерьма, которые двадцать четыре часа заливают в уши людей патриотические СМИ, разжигая ненависть и паранойю, приводят к развитию репрессивных практик на бытовом уровне: доносы, лицемерие, безумные, иррациональные обвинения, травля и преследования случайных людей, которые попали под жернова этой кафкианской машины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.12.17

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