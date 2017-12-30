В Харькове захватили отделение «Укрпочты» вместе с посетителями

В Харькове захватили отделение «Укрпочты» вместе с сотрудниками и посетителями. В числе заложников девять взрослых и двое детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Шевченко возле торгового центра «Рост». На место стянуты полиция, пожарные и медики. Район полностью перекрыт для движения транспорта.

В полиции Харькова факт захвата заложников не комментируют, но факт подтвердил спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало: «По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно».

Местные СМИ сообщают: полиция требует, чтобы журналисты не снимали место происшествия.

Харьков, Платон Ефимчук

Харьков. Другие новости 30.12.17

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