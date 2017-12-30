Утечка: Навальному готовят судьбу Немцова

Служба безопасности Украины собирается убить российского политика Алексея Навального. Цель – дестабилизация ситуации в России накануне выборов президента. Об этом заявил активист киевского антимайдана, ныне живущий в Москве Юрий Кот.

«Мой источник из СБУ подтвердил, что убийство Немцова – дело рук сбушников, которые в тот же день преспокойно себе улетели в Киев из Москвы... Нельзя недооценивать уровень подготовки СБУ. Больше скажу, источник мне шепнул, что готовится новая диверсия», – написал Кот в соцсетях.

Он отметил, что уже намечена следующая жертва:

«Лёша Навальный – следующий, кого должны громко убрать с обвинениями в адрес Кремля.

Сегодня СБУ – центр управления и организации диверсий в России, управляемый ЦРУ.

Работать сбушники будут не сами, а руками фанатиков из праворадикальных группировок. Примером может послужить Вороненков».

Комментируя это заявление пользователи соцсетей разделились. Одни уверяют: они говорили, что из Навального сделают сакральную жертву еще несколько лет назад. Другие сомневаются: «Что же это за служба безопасности, да еще под жестким надзором ЦРУ, если такие утечки». Третьи считают, что в этом нет никакого смысла – Навального к выборам не допустили.

Четвертые уверены: жертвой может стать Пономарёв, или Ксения Собчак.

Как уже сообщал «Новый День», несколько дней назад Кот заявил, что Украина готовит масштабную диверсию: собирается сбить гражданский самолет и обвинить в этом Россию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.12.17

Украина откровенно торгует людьми – взгляд изнутри. / В Харькове захватили отделение «Укрпочты» вместе с посетителями. / Жительницу Киева обвинили в сепаратизме за поездку в Геленджик. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»