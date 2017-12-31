Крым встретит новый год весенней погодой

Крым встретит новый год теплом и дождем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни 2017 года на полуострове установилась необычайно теплая для этого времени года погода. Так, среднесуточная температура воздуха 29 декабря в Симферополе составила +11,8° – это на 11,4° выше средней многолетней.

В канун нового года теплая погода сохранится, сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Сегодня днем столбики термометров в разных частях полуострова поднимутся до +8 – +13°, пройдут небольшие дожди.

В новогоднюю ночь, 1 января, тоже возможны небольшие дожди, температура воздуха в столице Крыма составит 1° – 3° тепла, на ЮБК – до 6°, в Севастополе – до 7° тепла.

Днем 1 января ожидается до +12°, преимущественно без осадков.

В первую неделю 2018 года существенных изменений в погоде не ожидается: местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха незначительно понизится, но останется положительной.

С медицинской точки зрения погодные условия расцениваются как благоприятные.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.12.17

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