На Украине похитили памятник Пушкину

На Украине похитили бюст Александра Пушкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в Чернигове. Монумент был установлен в сквере в историческом центре города в 1900 году.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», – написал в соцсетях сотрудник Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков.

Поскольку бюст был изготовлен из бронзы, его, скорее всего, отправили на переплавку.

Отметим, в той же Черниговской области в металлолом сдали памятник актеру Марку Бернесу, а в Киеве осквернили могилу самой известной украинской поэтессы Леси Украинки – с надгробия были сорваны все бронзовые элементы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.12.17

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