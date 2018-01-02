В Крыму назвали нацизм основой украинской государственности – и приступают к его демонтажу

Украинский нацизм исторически является неотъемлемой частью государственной идеологии «Незалежной», а трагедия в одесском Доме профсоюзов и война против народа Донбасса – логическое следствие существования Киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередное факельное шествие в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры в Киеве стало поводом для открытого обращения главы Крыма Сергея Аксёнова к общественности.

«Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей. Евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей.

Как рапортуют представители украинской власти, имя Бандеры присвоено более чем трем десяткам улиц, парков, скверов во многих городах. Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи», – написал Аксёнов на своей странице в Фейсбуке.

«В этом трагическом списке мог быть и Крым, если бы народы полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года не приняли решение о воссоединении с Россией», – добавил глава Крыма.

Председатель правительства РК объявил также о создании в Крыму международной площадки для широкого обнародования преступлений украинской власти.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно.

Напомню, что парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков. В польском городе Торуне готовится открытие памятника, напоминающего о зверствах бандеровцев.

Следственный комитет России, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР постоянно документируют материалы о военных преступлениях украинских карателей на Донбассе.

Генеральная ассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США» – констатировал Аксёнов и поддержал инициативу председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о проведении на полуострове международной конференции, посвящённой этому вопросу.

«Полностью поддерживаю предложение о проведении в Крыму международной конференции, посвященной преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов», – заявил глава Крыма.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.01.18

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