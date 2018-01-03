Представитель Киева в Минске: Донецк – это Белфаст с ядерным прикрытием

Конфликт Украины с народными республиками Донбасса похож на ситуацию с противостоянием Северной Ирландии и центральной власти Великобритании в Лондоне. Однако в отличие от Донецка и Луганска, Белфаст борется за свою независимость в одиночку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук.

«Конфликт в Северной Ирландии немного похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством», – заявил Марчук, подразумевая, что интересы народных республик отстаивает Россия, имеющая внушительный арсенал ядерного оружия.

По мнению представителя Киева в Минске, конфликт с Донбассом имеет гибридный характер, и ждать его скорой развязки не стоит.

«С одной стороны, санкции серьезно негативно влияют на Россию. С другой стороны, они, как говорится, закусив удила, пошли на сильную динамизацию военного компонента, особенно во внешней политике», – констатировал Марчук.

Представитель Киева предположил, что «принуждать к миру» жителей народных республик могут вооруженные миротворцы ООН, однако перспектива введения этого контингента пока сомнительна: «Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», – заявил Марчук, добавив, что этот вопрос все равно следует «продвигать».

При этом Евгений Марчук еще раз усомнился, что санкции Запада в этом конфликте смогут серьезно повлиять на Россию, и принудить отказаться от занятой позиции. По его словам, вооруженные силы России теперь являются внешнеполитическим фактором, что ранее было только во времена СССР. И конфликт с народными республиками может развиваться без какой-либо выгоды для официального Киева.

«Ситуация, к большому сожалению, может развиваться для нас в невыгодном направлении. Россия опередила, к сожалению, Запад, не говоря об Украине, порвав много важных международных соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность: вышла из договора по обычным вооруженным силам в Европе, на что никто не обратил внимание, наплевала на Будапештский меморандум, сейчас по ракетам средней и малой дальности американцы поднимают тревогу. Подводные лодки России нащупали огромные натовские кабели в Средиземном море, и есть угроза, что они могут быть повреждены», – переживает экс-глава СБУ.

Киев, Леонид Маковецкий

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