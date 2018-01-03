Киев вынашивал планы подрыва газопровода РФ-ЕС во время крымских событий

Официальный Киев планировал устроить на своей территории диверсию с газопроводом, который идет из России в Европу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрывы должны были произойти либо во время, либо сразу после воссоединения Крыма с Россией. В высшем руководстве Украины шла борьба между сторонниками немедленной войны и приверженцами длительного политико-дипломатического противостояния с Россией.

По словам заместителя министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрия Грымчака, уничтожение украинской ГТС тогда удалось не допустить.

При этом он подчеркнул, что план взорвать газопровод с транзитным газом разрабатывался на государственном уровне, и не относился к какой-либо радикальной самодеятельности.

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. На сегодняшний день одной из причин, почему у нас нет полномасштабной войны, это то, что у нас есть газопроводы, которые идут по нашей территории. Россия сегодня делает всё, чтобы построить в обход Украины газопровод», – заявил в эфире одного из украинских телеканалов Грымчак.

Напомним, Россия намерена прекратить транзит газа через Украину, в связи с чем реализует проект по строительству магистрального газопровода в обход «Незалежной». Однако в США и ряде стран ЕС этому пытаются всячески препятствовать, критикуя проект.

Один из главных аргументов в подобных заявлениях – Украина перестанет получать транзитные платежи, что критически отразится на бюджете страны, а Россия увеличит геополитическое влияние в Европе.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.01.18

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