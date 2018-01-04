Крымчане встретят Рождество в тумане – на зелёной траве среди цветов (ФОТО)

Теплая погода не хочет уходить из Крыма.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало января на полуострове уже отметилось температурным рекордом.
По данным крымского Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха 2 января в Симферополе составила +3,5°С, что на 3,3°С выше средней многолетней.
Днем же столбик термометра в Крыму поднимается до 12°С …14°С тепла. Синоптики обещают, что такая погода сохранится до начала следующей недели.
«Будет преимущественно без осадков, лишь 4 января на большей части территории Крыма, а 5 января местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха 4 января ночью +2°С …+7°С, днем +5°С …+10°С, в горах +2°С..+4°С», – сообщили в Гидрометцентре Крыма.
Между тем, устойчивый температурный «плюс» заставил пробудиться ото сна многие весенние растения.
Как уже сообщал «Новый День», в Никитском ботаническом саду под Новый год зацвели подснежники, в Керчи распустились фиалки, верба и опунция, массово цветет календула, не собираются отступать розы и хризантемы.
Даже в крымских горах, где за счет высоты климат более суров, по-весеннему сочная зелень и молодые побеги.
Керчь, Галия Шакирова
Керчь. Другие новости 04.01.18
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