Коварный склон: крымская гора не покорилась китайскому джипу (ФОТО)

В Алуштинском регионе внедорожник едва не сорвался в пропасть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем в районе горы «Ай-Йори».

По прибытию спасателей выяснилось, что водитель автомобиля «Great Wall» выехал за пределы грунтовой дороги и завис над крутым обрывистым склоном. Внедорожник, в котором находились водитель и пассажир в любую минуту мог сорваться с обрыва, поэтому спасателями было принято решение эвакуировать автомобиль постепенно, исключая возможность съезда с крутого склона.

Спасателям потребовалось более часа для эвакуации автомобиля. В медицинской помощи мужчины не нуждались, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Фото МЧС Крыма

В спасательном ведомстве напоминают основные правила движения для автомобилистов в горах: выбор правильного скоростного режима, при выезде из колеи водителю необходимо сделать не более трех быстрых движений руля, в противном случае автомобиль будет сильно раскачиваться, и это только усугубит ситуацию.

Если вы все же забуксовали, то поставьте передние колеса под углом и попробуйте выехать из колеи, однако если самостоятельно справиться с ситуацией не получилось, спасатели рекомендуют обращаться за помощью к профессионалам.

Алушта, Анастасия Зук

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