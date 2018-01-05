Туман вмешался в работу аэропорта Симферополь и Керченской переправы

В Крыму из-за непогоды задерживаются авиарейсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью из-за густого тумана на полуострове было объявлено экстренное предупреждение. Улучшение погодных условий прогнозируется не раньше полудня.

«Сейчас у нас задерживаются порядка десяти рейсов на прибытие, столько же рейсов на вылет. Самолеты находятся в аэропортах отправления и ждут обновленного прогноза. Погода уже начинает улучшаться», – сообщил РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

Отметим, что сегодня всю ночь из-за плохой видимости не работала Керченская паромная переправа, однако утром туман в проливе рассеялся и паромы уже курсируют.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.01.18

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