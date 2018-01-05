На Украине доедают последних лосей

Бесконтрольная охота и браконьерство привели почти к полному исчезновению европейского лося на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для предотвращения полного исчезновения животных, местные лоси в срочном порядке занесены в Красную книгу «Незалежной».

«Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в перечень видов животных, которые занесены в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животных и внимание! Охота на него карается законом», – сообщил в социальной сети министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Между тем, чиновник отметил, что нововведение вовсе не гарантирует, что браконьеры перестанут истреблять животных и пригрозил пересмотреть в текущем году размеры штрафов за браконьерство. Кроме того власти Украины в 2018 году собираются пересчитать еще уцелевших лосей.

Отметим, что официально разрешенная добыча лося на Украине началась в 1965 году. С 1970 и вплоть до 1990 года почти все добытое мясо шло на экспорт. По предварительным данным, в этот период добывали в год около 400 тонн мяса. Средний выход мяса от одной туши за семилетний период составлял 150 кг.

После провозглашения независимости на Украине добили всех взрослых особей, в итоге остался немногочисленный «молодняк», вес которого не превышает 100 кг.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.01.18

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