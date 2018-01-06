Тиллерсон поставил американо-российские отношения в зависимость от похмельных причуд Порошенко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в обозримой исторической перспективе Украина останется краеугольным камнем в отношениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью CNN.

«Я ясно говорил, президент ясно говорил, что наши страны должны иметь более продуктивные отношения. Сейчас они очень натянутые..

Мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом, и я думаю, что министр иностранных дел Лавров также пытается улучшить эти отношения, как и я, это сложные вопросы. И мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина», – сказал Тиллерсон.

В этом же интервью госсекретарь сообщил о планах Вашингтона провести с Москвой важные переговоры по договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и по урегулированию на Ближнем востоке, не раскрыв при этом ключевой роли Украины в этих вопросах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.18

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