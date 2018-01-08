Совесть – ничто, картинка – всё: в Чикаго горстка антикрымских активистов присоседилась к антиамериканскому пикету

Украинские СМИ опубликовали фотоотчёты о «массовом флэшмобе» в Чикаго против «действий России в Сирии и аннексии Крыма».
Однако при ближайшем рассмотрении видно, что ради массовости и для удобства фотокорреспондента несколько человек с антикрымским плакатом просто перегородили антисаудитский и антиамериканский пикет, организованный йеменскими шиитами, возмущёнными тотальной бомбардировкой Йемена самолётами Саудовской Аравии при молчаливой поддержке США.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская пресса ссылается на филиал американской Радио-свобода «Крым.реалии» (запрещена в РФ) как на организатора «массовой акции».
На снимке улыбающиеся украинские мигранты фотографируются на фоне грустного йеменца с плакатом «Эй Трамп! Сбрось на Йемен продукты вместо бомб!".
По утверждению украинских СМИ, параллельный антироссийский «флэшмоб» проходил в Москве.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.01.18
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