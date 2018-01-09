«Незалежная» тоска: ЕС наигрался с Украиной и больше ею не интересуется

Украина больше не интересна Евросоюзу. Об этом заявил киевский политолог Алексей Валевский.

По его словам, главные украинские проблемы – война в Донбассе и экономика страны больше уходят из повестки ЕС. Валевский напомнил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, озвучив важнейшие направления для Евросоюзав 2018 году, не упомянула Украину, а в Германии не одобряют поставки на Украину летального оружия.

Как уже сообщал «Новый День», Могерини, анонсируя приоритеты внешней политики ЕС, заявила, что в первую очередь необходимо уделить внимание оборонной политике, на втором месте стоит борьбу с терроризмом, на третьем – миграционные вопросы.

Украину Могерини упомянула один раз в общем контексте международных отношений: «Для нас остается важным приоритетом поддержка многонациональных и многосторонних структур. Эта система крайне важна для реализации Парижского соглашения по климату, но также для урегулирования всех кризисов – от КНДР до Украины», – заявила она.

В целом, считают эксперты, «Незалежная» полностью исчерпала «европейские лимиты» как на внешнем, так и на внутреннем уровнях, и в ближайшие годы Киеву будет нечего предложить как ЕС для поддержания своей повестки, так и собственному народу для демонстрации успехов правительства на международной арене.

«У нас исчерпана повестка евроинтеграции, в силу того, что, в общем, она сводилась к двум основным пунктам: первый – это соглашение об ассоциации, второе – это безвизовый режим, – говорит бывший директор департамента информационной политики МИД Украины, политолог Олег Волошин. – Поскольку соглашение об ассоциации вступило в силу, и безвиз вступил в силу, сейчас огромная проблема для нашей власти – что обещать людям дальше. Потому что совершенно очевидно, что обещать даже, грубо говоря, через 20 лет членство (в ЕС – прим. НД) никто не может. Европейцы категорично отказываются даже обсуждать этот вопрос.

В 2018 году никаких новых прорывов быть не может по определению».

Нет перспектив и по вступлению страны в НАТО: «Вся эта риторика Порошенко ничем не подкреплена, никакое членство в НАТО нам не светит. Я был в Гааге, на конференции с членами парламента Нидерландов, один из них прямо сказал, что Украина никогда не станет членом НАТО, как и Грузия, потому что это приведёт к финалу НАТО, – цитирует эксперта УНН. – Слишком очевидно, что альянс не для того создавался, и никто сегодня не готов всерьёз говорить о принятии на себя обязательств по обороне Украины от России. Никакого прогресса серьезного в отношении НАТО в 2017 году и быть не могло, и сомнительно, что он будет».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.01.18

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