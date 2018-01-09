На восточном фронте без перемен: два кровавых Рождества по-киевски

Жители Луганской и Донецкой народных республик встречали новогодние праздники под взрывы снарядов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на действующее с 23 декабря так называемое «новогоднее перемирие», в республиках по-прежнему не тихо: после встречи Нового года украинские военные усилили свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе. Если в первые дни января боевики устраивали единичные обстрелы населенных пунктов, то в канун Рождества ситуация ухудшилась.

Так, 6 января военные ВСУ открыли огонь на Донецком и Горловском направлениях. Только за прошедшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли территорию ДНР. Под обстрел попал и населенный пункт Нижнее Лозовое в ЛНР. Известно, что военные применили как стрелковое оружие, так и минометы с гранатометами. По данным разведки народных республик, украинские боевики продолжают проводить инженерные работы, направленные на оборудование новых огневых позиций.

Кроме того в Киеве активно готовятся к седьмой волне мобилизации, в рамках которой планируется создание отдельных батальонов из офицеров запаса, окончивших военные кафедры вузов «Незалежной».

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 09.01.18

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