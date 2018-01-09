В Крыму и Чечне прогнозируют снижение уровня жизни

Эксперты ожидают в ближайшее время рост потребительской активности в большинстве регионов России. В числе территорий, где вопреки общей тенденции ожидается значительный спад, оказались Крым и Чечня. Напомним, потребительская активность является одним из основных показателей уровня жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Финансовый университет при правительстве РФ рассчитал индекс потребительских настроений по итогам декабря. С использованием полученных данных был также обновлен прогноз развития российской экономики.

Значение «короткого» индекса Финансового университета, отражающего динамику потребительской активности и реальной заработной платы на ближайшие месяц-два, в декабре составило 1,5 пункта, что несколько меньше чем месяцем ранее. «Это говорит о некотором снижении потребительской активности и замедлении экономики, тем не менее, несмотря на торможение, в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти», – отмечают эксперты. Значение «длинного» индекса Финансового университета, отражающего уровень потребительской активности и перспективы изменения реальной заработной платы на протяжении ближайшего года, составило 11,6 пунктов. «Российская экономика имеет все шансы для устойчивого роста реальных зарплат в течение ближайших 12 месяцев, который будет поддержан заметным повышением потребительской активности», – утверждают авторы исследования.

Наибольшие значения прироста реальных зарплат и потребительской активности в ближайшие месяцы прогнозируются в Хабаровском крае, Краснодарском крае, Ленинградской области, Якутии, Приморском крае. Заметный спад в потребительской активности и в реальных зарплатах в ближайшие месяцы ожидается в Севастополе, Крыму, Ростовской области, Коми и Чечне.

Например, в Севастополе «короткий» индекс Финансового университета в декабре уже составил минус 6,9, в Крыму – минус 6,7. Это самое большое сокращение в России: в той же Чечне данный показатель – минус 1,7. А в большинстве регионов РФ – от плюс 0,1 до плюс 4,6. Всего сокращение потребительской активности и реальных зарплат ожидается в 10-13 регионах с населением свыше 500 тысяч человек.

В целом, инфляция в ближайшие месяцы останется на достаточно низком уровне, однако риски повышения в первом полугодии 2018 года сохраняются. «Расчеты показывают, что рост ВВП в 1-2 кварталах 2018 года может составить около 5% или даже более того, – заявляется в исследовании. – Имеются основания рассчитывать на сохранение стабильности или укрепление рубля по отношению к доллару». Отмечается, что в значительной степени стабильность рубля может подкрепить рост цен на нефть, который по оценкам экспертов может оказаться весьма значительным: +20% или более в годовом исчислении.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.01.18

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