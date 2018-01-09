В Евпатории на мошенничестве погорел строитель-рецидивист

В Евпатории на мошенничестве попался глава строительной компании.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 56-летний мужчина обвиняется в незаконном привлечении средств граждан для долевого строительства жилья в крупном размере.

По версии следствия, директор фирмы, достоверно зная, что его компания не имеет разрешения на строительство дома на конкретном земельном участке в городской черте, заключил предварительные договоры и привлек денежные средства дольщиков. Помимо прочего мошенник заключил договоры с потенциальными собственниками машино-мест на парковке, предусмотренной в цокольном этаже будущего дома.

Сумма ущерба, нанесенная обманутым гражданам, превысила 4 миллиона рублей. Всего же фирмой планировалось собрать деньги для строительства первой очереди 8-этажного многоквартирного жилого дома.

Мужчине, который ранее уже дважды был судим в Краснодарском крае за мошенничество, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 200.3 Уголовного кодекса РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Евпатория, (Новый День, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 09.01.18

В Крыму и Чечне прогнозируют снижение уровня жизни. / На восточном фронте без перемен: два кровавых Рождества по-киевски. / Зима вышла с каникул: в первую рабочую неделю в Крыму ожидаются морозы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»