Крымчанин получил черепно-мозговую травму в троллейбусе

В симферопольском троллейбусе сильно травмировался 57-летний мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером: 36-летняя женщина-водитель городского троллейбуса «Богдан», следуя по улице Севастопольская в направлении улицы Трубаченко резко затормозила, из-за чего в салоне упал мужчина.

57-летний крымчанин в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области и ушиб левой кисти.

Также за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД Крыма зафиксировали 33 нарушения, допущенные водителями автобусов, правда, пострадал ли кто-то от их действий не сообщается. Кроме того были задержаны 26 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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