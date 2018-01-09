Симферополь и Севастополь вошли в ТОП городов с самой дорогой арендой жилья, цены продолжают расти

Симферополь и Севастополь вошли в топ российских городов с самой высокой арендной ставкой на комнаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 68 городов России, попавших в список федерального портала «Мир квартир», Симферополь занял по дороговизне аренды третье место.

По данным специалистов портала, в среднем, снять комнату в Симферополе можно за 10 тысяч 726 рублей в месяц. Дороже только в Москве и Сочи – 14 тысяч 836 рублей и 11 тысяч 571 рубль соответственно.

Севастополь обогнал по дороговизне Санкт-Петербург и занял седьмое место в рейтинге. Снять комнату в городе в среднем обойдется в 10 тысяч 590 рублей. С незначительным отрывом Севастополь опередили Тюмень (10 тысяч 611 рублей в месяц), Сургут (10 тысяч 662 рубля в месяц) и Московская область (10 тысяч 712 рублей в месяц).

Отметим, что если в ряде городов, вошедших в топ дорогих по аренде, цена в течение 2017 года снизилась, то в Севастополе и Симферополе выросла: прирост за год составил 3,8% и 2,2% соответственно.

В тройку городов с самой дешевой арендой попали Магнитогорск (3 тысячи 971 рубль в месяц), Волжский (3 тысячи 963 рубля в месяц) и Череповец (3 тысячи 918 рублей в месяц).

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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