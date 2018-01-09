В Севастополе судят экс-главу земельного департамента

В Севастополе на скамье подсудимых оказались бывший начальник городского департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) и гендиректора фирмы «Электронный архив».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, между ДИЗО и фирмой «Электронный архив» был заключен госконтракт на выполнение работ по переносу сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории Севастополя, в государственный кадастр недвижимости. Компания-исполнитель была обязана обработать не менее 265 тысяч единиц документов.

В предусмотренный договором срок работы завершены не были. Однако гендиректор фирмы представил на подпись в ДИЗО пакет документов о полном выполнении работ, а начальник департамента подписал акт приема-сдачи, заведомо зная об истинном положении вещей. В результате на счет компании были перечислены 37 миллионов рублей, из которых чуть свыше 18 миллионов рублей фирма получила необоснованно.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Бывшему чиновнику может грозить до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Гендиректор компании может оказаться за решеткой на тот же срок. Кроме того, он заплатит штраф до одного миллиона рублей.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 09.01.18

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