Власти Севастополя собирались отдать 75 млн рублей липовому строителю

Бюджет Севастополя едва не лишился нескольких десятков миллионов рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе ведомственной проверки было установлено, что потенциальный участник аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Рыбацкий причал предъявил организатору гостендера фиктивные документы. Сумма госконтракта составляет более 75 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Мошеннику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

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