В Севастополе водитель маршрутки сбил пешехода на «зебре»

В Севастополе маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло утром, на улице Горького.

«Водитель маршрутного такси №137 двигался в сторону площади Ушакова. В районе пешеходного перехода, напротив Севастопольского государственного университета, совершил наезд на 20-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу справа налево», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

По информации полиции, в результате ДТП пешеход попал в первую городскую больницу, однако характер полученных им травм в МВД не уточнили. Отметим, что происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения: на записи видно, что мужчина после столкновения с маршруткой отлетел на несколько метров и остался лежать на дороге.

Как объясняет произошедшее сам водитель маршрутки, сбивший человека, в полиции пока не озвучивают. Тем не менее, в МВД утверждают – проверка по данному факту проводится, причины наезда на пешехода устанавливаются.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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