«Детишки, покупаем подарочки!» Губернаторская елка обернулась для севастопольцев неожиданным «обломом»

Жители Севастополя заявили об отсутствии обещанных бесплатных подарков на социальной новогодней елке, проводимой под патронатом губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам местных жителей, многодетные родители получили пригласительные на новогоднее представление в севастопольском Культурно-информационном центре. На билетах было указано, что для маленьких гостей подготовлены призы и подарки. Но ни первого, ни второго дети не дождались.

Правда, «сладкие сюрпризы» можно было приобрести в фойе: стоимость вожделенных кульков составляла от 150 до 500 рублей. «Дело в том, что на самих пригласительных на эту елку было обозначено: ждут призы, конкурсы и подарки. Это предполагалось как сопутствующее. В итоге подарки нужно было купить за деньги. Подобного рода ляпы имеют накопительный эффект. Это все имиджевая составляющая», – заявила РИА «Новый День» председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. По ее словам, «Севастопольские мамы» тоже организовали аналогичное «губернаторскому» мероприятие для юных севастопольцев из многодетных семей, на котором подарки от дедушки Мороза получил каждый ребенок.

В тоже время вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов сообщил РИА «Новый День» что всем семьям, получившим пригласительные на губернаторскую елку, подарки выдали, но не на представлении, а тогда когда им вручали билеты. «Каждая мама должна была получить сладкий подарок для своего ребенка в управлении соцзащиты – она не могла получить билеты на эту елку, не получив подарка. Если же этого подарка показалось мало, или родители хотели еще один подарок, и его не случилось, то это вряд ли наша вина», – заявил Кривов.

Отметим, в канун Нового года департамент труда и соцзащиты Севастополя отчитался, что закуплено около 11 тысяч новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей и сирот. При этом, подчеркивали в ведомстве, благодаря конкурсным процедурам было сэкономлено 135 тысяч рублей, на которые закупилено еще более 900 подарков для детей из ДНР и ЛНР.

Севастополь, Анастасия Зук

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