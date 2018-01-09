Жителей Крыма предупредили о перебоях в подаче электорэнергии

Крымчан предупредили о возможных перебоях в подаче электорэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 10 по 26 января будут проводиться работы по подключению к энергосистеме РК новой ТЭС в Симферополе. Одновременно будет выводиться на реконструкцию высоковольтная линия напряжением 330 кВ «Джанкой – Симферопольская».

В связи с этим возможны отключения в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Саки, а также в Джанкойском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Сакском Симферопольском и Черноморском районах.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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