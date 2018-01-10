В Ялте заново построят многострадальную «Звездочку»

500 млн рублей будет выделено в Крыму в 2018 году на программу переселения граждан из аварийного жилья. В первую очередь, предполагается решить вопрос с общежитием «Звёздочка» в Ялте.

Как уже сообщал «Новый День», в «Звездочке» без отопления, канализации, газа и под угрозой обрушения здания жили 400 человек. Большинство из них – крымские татары.

С 2010 по 2013 годы сотрудники управления по межнациональным отношениям и обустройству депортированных народов исполнительного комитета Ялтинского городского совета в нарушение законодательства подписали и выдали гражданам ордера на вселение в комнаты гостиницы «Звездочка», заведомо зная, что здание для проживания не пригодно и даже не состоит в жилом фонде. Помещения введены в эксплуатацию в 1963 году и не оборудованы системой отопления, вентиляции, газоснабжения, изначально они не были предназначены для постоянного проживания граждан.

Кроме того, договоры социального найма на вселение и проживание в комнатах двух корпусов «Звездочки» выдавались с июля по декабрь 2015 года. По этим фактам возбуждено уголовное дело.

Для обитателей «Звездочки» решено предоставить новое здание: в 2018 году завершатся проектные работы, в 2019 начнется строительство.

В целом, в наступившем году для переселения из ветхого и аварийного жилья планируется предоставить 13 тысяч квадратных метров. В первую очередь, речь идет о Береговом, Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялте, Красногвардейском.

Кроме того, поставлена задача в течение ближайших 12 месяцев выявить и зарегистрировать 90% имеющихся в Крыму аварийных домов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.01.18

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