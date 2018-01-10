На Западе обсуждают сценарий признания Крыма российским – Мурадов

Запад не собирается воевать с Россией. По крайней мере, из-за Крыма. Украинскую истерику по поводу полуострова США и ЕС используют, чтобы расшатать ситуацию в стране по сценарию развала СССР. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проанализировав ряд документов и высказываний западных политиков, Мурадов пришел к выводу, что России навязывают «игру вдолгую» по так называемой прибалтийской схеме, дополненной экономическим и политическим удушением страны.

«Готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов, – цитирует крымского вице-премьера РИА «Новости». – Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости».

По словам Мурадова, на Западе все больше понимают, что агрессия против России приведет «к глобальному конфликту и самоубийству», поэтому все чаще ставится вопрос о признании крымского выбора: «Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев». Чиновник подчеркнул: по большому счету, никакого особого международного признания Крыму, не являющемуся независимым государством, не требуется.

Для Росси же главное – не допустить полной «перештамповки» общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития, отметил Мурадов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 10.01.18

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