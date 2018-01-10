Одесская журналистка-националистка требует посадить львовского певца-интернационалиста

Во Львове начато расследование в отношении солиста местной оперы Николая Санжаревского, выступающего в защиту русского языка, против артобстрелов ЛДНР и преследования инакомыслящих. На Украине певца объявили «сепаром», «террористом» и врагом украинского государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Санжаревский уже внесен в черный список одиозного сайта «Миротворец», а руководство театра инициировало в отношении него служебное расследование.

Скандал подняла украинская журналистка Елена Добровольская, обнаружившая на страницах Санжаревского в соцсетях репосты со страниц «террористических группировок», через которые он якобы распространяет «пропагандистские сообщения», неугодные сторонникам карательной операции против мирного населения Донбасса. «Сдать» своего коллегу поспешили и в коллективе Львовской оперы, подтвердив, что политическая позиция солиста уже давно расходится со взглядами украинских националистов.

Еще одним фактом, возмутившим Добровольскую, стал сбор денег Санжаревским для оказания материальной помощи Донбассу. Журналистка утверждает, что на солиста якобы зарегистрирован электронный кошелек, реквизиты которого часто встречаются в группах в соцсетях, созданных для поддержки ЛДНР.

Львов, Леонид Маковецкий

Львов. Другие новости 10.01.18

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