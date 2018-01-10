В Крым повадился мигрант из Украины с липовым паспортом

Украинец приобрел в Херсонской области фальшивый паспорт, чтобы пробраться в Крым.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодого человека разоблачили в многостороннем автомобильном пункте пропуска Армянск. Иностранец предъявил паспорт гражданина «Незалежной», подлинность которого вызвала сомнения у пограничников. В ходе проверки бланка с применением специальной аппаратуры выяснилось, что документ – подделка. Молодой человек признался: приобрел фальшивку в Херсонской области за 100 долларов, так как въезд в Россию до 2020 года ему был запрещен из-за нарушения миграционного законодательства.
«Херсонец уже неоднократно предпринимал попытки проникнуть на территорию нашей страны через пункты пропуска соседних с Крымом регионов России», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Нарушитель заключен под стражу.
Армянск, Анастасия Зук
Армянск. Другие новости 10.01.18
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